'Izzo pelli' ed 'Ecologia Falzarano', prescritti i reati ambientali e fiscali Benevento. La sentenza del giudice Pezza per tre persone

Ha dichiarato il non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei reati, nei confronti degli imputati. Anche dell'ex senatore Mino Izzo, scomparso sei mesi fa.

E' la sentenza del giudice Sergio Pezza nel processo a carico delle tre persone coinvolte nei due tronconi - uno ambientale, l'altro fiscale- -di una indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco, della guardia di finanza di Benevento e dei carabinieri del Noe di Napoli, rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica nel marzo del 2019, quando erano stati eseguiti dei sequestri di beni ed impianti.

Ad Izzo, difeso dagli avvocati Vincenzo Megna e Giuseppe Stellato, che era stato chiamato in causa come socio di maggioranza e gestore di fatto della 'Izzo pelli', un'azienda conciaria, erano stati contestati lo stoccaggio illecito di rifiuti pericolosi nonché lo scarico di reflui industriali oltre i limiti consentiti nel fiume Isclero.

Lorenzo Falzarano, 59 anni, di Airola, indicato come amministratore di fatto della 'Ecologia Falzarano', che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti in numerosi comuni di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, e Vittorio Lana, 61 anni, di San Giorgio a Cremano, rappresentante legale - sono assistiti dagli avvocati Antonio Castiello, Ivano Chiesa e Maria Cornacchia- erano invece finiti nel mirino delle fiamme gialle per reati di carattere fiscale: omesso versamento dell’Iva e delle ritenute Irpef. Per tutti, dunque, è scattata la prescrizione.

Falzarano, Lana ed altre persone sono invece state rinviate a giudizio – il processo proseguirà a novembre – in un altro filone dell' inchiesta della guardia di finanza sulle vicende della società Ecologia Falzarano che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento il 17 giugno del 2020.

Bancarotta fraudolenta (documentale e dissipativa), autoriciclaggio e reati tributari: queste le accuse prospettate a vario titolo.