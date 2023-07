L'amore per un padre che ha sbagliato ed un figlio che l'avrà perdonato Il dramma di S. Marco dei Cavoti. Oggi le autopsie di Franco e Alessandro, poi i funerali

Saranno eseguite questa mattina - un dato anticipato ieri - dal medico legale Emilio D'Oro, su incarico del pm Maria Gabriella Di Lauro, le autopsie di Franco, 73 anni, ed Alessandro De Corso, 39 anni, le vittime dell'omicidio – suicidio di San Marco dei Cavoti. Gli esami consentiranno di definire con certezza il numero dei colpi (e le traiettorie) dei colpi sparati da Franco contro il figlio – due, nell'area tra torace ed addome, ed alla testa – e, poi, contro se stesso, ad una tempia.

E' stata questa la prima ricostruzione di una tragedia che ha turbato profondamente l'opinione pubblica, inevitabilmente scossa da un gesto terribile. Sconvolgente. Un atto, quello di togliere la vita e di togliersela, che è impossibile comprendere fino in fondo senza l'evocazione della rabbia e della disperazione che azzerano ogni barlume di lucidità.

Le autopsie sui corpi di Franco e Alessandro precedono il momento di cesura di ogni dramma: l'ultimo saluto a due persone che non ci sono più. C'è da giurarci che le loro bare saranno vicine anche in chiesa, dove le lacrime si scioglieranno nell'amore per un padre che ha gravemente sbagliato, al punto di non poter sopportare di continuare la sua esistenza, ed un figlio che l'ha sicuramente perdonato. I familiari sono assistiti dall'avvocato Roberto Prozzo.