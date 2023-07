Inciampa in una mattonella sconnessa del marciapiede e fa un volo di 2 metri Benevento. Incidente lungo via Flora, ferita una 45enne

Stava camminando tranquillamente, di certo non immaginava, neanche lontanamente, che di lì a poco avrebbe fatto un volo che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Lei ha 45 anni, è di Benevento ed è la vittima dell'incidente che le è capitato nella tarda mattinata lungo via Flora, nel tratto che costeggia la sede dell'Inail.

La malcapitata lo stava percorrendo in compagnia di un fratello e non si è accorta di quell'ostacolo spuntato da tempo e rappresentato da una mattonella, sconnessa, del pavimento del marciapiede. Una mattonella completamente uscita, su un lato, dal suo alloggio, contro la quale ha inciampato la poverina che, in seguito all'impatto, è finita sbalzata sulla carreggiata, ad una distanza di circa due metri.

Il familiare l'ha subito aiutata ed ha chiesto l'intervento del 118. Un'ambulanza della Misericordia è accorsa sul posto e, dopo le prime cure alla signora, che presentava ferite alle gambe ed era dolorante alle ginocchia, l'ha trasportata presso l'ospedale Fatebenefratelli.

La scena è andata in onda sotto gli occhi delle persone in transito, alcune delle quali hanno fatto notare come lo stesso tipo di insidia, molto pericolosa soprattutto per chi è in là con gli anni, è presente in tantissime zone della città.