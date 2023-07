Getta parte della droga in giardino, l'altra è in casa: arrestato un 46enne Benevento. In carcere Alfredo Mucci, che si trovava ai domiciliari

Hanno prima notato l'andirivieni di alcune persone che hanno poi fermato e trovato in possesso di droga, quindi sono entrati in azione. Ed hanno arrestato Alfredo Mucci, 46 anni, di Benevento, per deteznione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri, che hanno sequestrato 5 grammi di eroina e 6 di hashish.

Secondo la ricostruzione dei militari, quando il 46enne si è accorto del loro arrivo, avrebbe gettato in giardino, dove è stata successivamente ritrovata, una pallina di eroina, mentre l'hashish era custodito nell'abitazione, dove il 46ennne si trovava ai domiciliari. Dichiarato in arresto, Mucci, che ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Lweone, è stato trasferito in carcere su disposizione del pm Maria Gabriella Di Lauro.