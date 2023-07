"Suo nipote è senza assicurazione, servono 8mila euro". Polizia sventa truffa Nel mirino una pensionata di Benevento. Intervento di Squadra Mobile e Volante

Stavano per mettere a segno una truffa, l'ennesima ai danni di persone anziane. Un raggiro che, per fortuna, questa volta non è andato a segno per l'allarme lanciato da un familiare della vittima designata e per l'immediato intervento dei poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile di Benevento. È accaduto nella giornata di ieri, quando una pensionata della zona alta di Benevento è stata contattata telefonicamente da una persona che le ha spiegato come il nipote si trovasse in difficoltà dopo essere stato fermato in auto senza assicurazione. “servono 8mila euro, li trovi tra oro e contanti” la richiesta secca dei malviventi che hanno poi fatto anche credere alla donna di parlare con il nipote che le confermava tutto e le ha anche detto che a breve sarebbe passato una persona a ritirare i soldi.

A quel punto, comprensibilmente spaventata per le sorti del congiunto, la donna ha cominciato a preparare il denaro e anche oggetti di valore.

Ha far scattare l'allarme, però, è stato un familiare che ha evidentemente raccolto lo sfogo della pensionata. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti della Questura sannita e della Squadra mobile che hanno presidiato l'intera zona alla ricerca dei truffatori che alla fine non si sono presentati.

Nella zona, durante i controlli sono state identificate due persone. Resta da capire se abbiano o meno a che fare con il tentativo di truffa.