Pistole, coltelli, macete e ascia in un'abitazione: condannato un 29enne Benevento. Due anni e 7 mesi a Roberto Cella

Due anni e 7 mesi, contro i 4 anni e 2 mesi proposti dal pm Olimpia Anzalone. E' la condanna stabilita dal Tribunale per Roberto Cella (avvocato Antonio Leone), 29 anni, di Benevento, al quale la polizia, nel 2022, aveva sequestrato armi durante una perequisizione scattata per un'altra vicenda.

Gli agenti avevano rinvenuto, in particolare, due pistole – una con matricola abrasa- 17 coltelli, 2 macete, un'ascia, una noccoliera ed un paio di manette. Roba custodita in un appartamento adiacente il suo, chiuso da un lucchetto che era stato aperto con le chiavi trovate in casa di Cella.

Quelle armi, peraltro datate ed arrugginite, non sono mie. Probabilmente appartenevano a mio padre, e comunque non erano nell'abitazione in cui vivo ma in un locale adibito a deposito di proprietà della famiglia, aveva sostenuto il giovane, all'epoca, al cospetto del Gip durante l'udienza di convalida dell'arresto.

Oggi la conclusione del processo e la condanna.