L'ultimo saluto ad Alessandro, funerali celebrati dall'Arcivescovo Accrocca Questo pomeriggio a San Marco dolore e commozione per il 39enne. Domani i funerali del padre

Dolore e incredulità per quello che è accaduto lunedì pomeriggio a San Marco dei Cavoti. Questi gli stati d'animo che questo pomeriggio hanno caratterizzato i funerali di Alessandro, 39 anni, ucciso con due colpi di pistola dal padre Franco De Corso, 73 anni, che si era poi tolto la vita sparandosi alla tempia. L'ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa Madre di San Marco dei Cavoti gremita di amici, conoscenti e da tutte le persone che hanno voluto rendere omaggio al giovane conosciuto da tutti. A celebrare la messa è stato l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca che ha messo l'accento sulla speranza e sulla solidarietà: “Si deve andare avanti in questo momento difficile. Da questa tragedia cresca la solidarietà tra noi. Prego per la famiglia, per la moglie che porta un peso enorme, che possa lei trovare la serenità e la pace”.

Domani sarà lo stesso arcivescovo Accrocca a celebrare i funerali di Francesco: “Proprio perchè una persona si è macchiata di un delitto così grande di cui non conosciamo le motivazioni, c'è bisogno di pregare ancora di più per lui. Il giudizio è di Dio e non nostro” il monito del Pastore della Metropolia di Benevento.

Una comunità sotto choc quella di San Marco dei Cavoti. Il sindaco Angelo Marino ha proclamato il lutto cittadino mentre il parroco del paese, don Luigi Ulano lancia un appello alla sua comunità: “Tante domande le cui risposte le possiamo trovare solo nel sacrificio di Cristo. Non è semplice fare quel passo in più di perdono, ma la comunità deve capire che c'è bisogno di perdono, di misericordia. Non bisogna giudicare. Rispetto per la famiglia. Dobbiamo essere vicini con l'amore a questa famiglia così provata”.