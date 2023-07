Colpo all'interno di una sala scommesse: portati via circa 700 euro E' accaduto nel pomeriggio in centro a Benevento. Indaga la polizia

Bandito solitario in azione in una sala scommesse nel centro di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere entrato all'interno dell'attività commerciale, l'uomo con in testa un cappellino è entrato ed ha raggiunto la cassa dalla quale ha preso circa 700 euro prima di allontanarsi a piedi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.