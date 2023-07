Depone, sente generalità di altro teste. "Sono sempre io, ma con il soprannome" Benevento. E' accaduto in un'aula del Tribunale

E' un episodio che merita di essere raccontato per la sua singolarità, e perchè conferma quanto l'uso dei nomignoli possa generare confusione. Come è accaduto, durante la celebrazione di un processo, in un'aula del Tribunale di Benevento.

Sulla sedia dei testimoni si è accomodato un uomo che, dopo aver declinato al microfono la sue generalità complete, ha risposto alle domande che gli sono state poste. Una volta terminate, è stato congedato: si è alzato, ha salutato e si è avviato verso l'uscita. Mentre lo faceva, ha per fortuna avuto il tempo di sentire nitidamente, pronunciata dal Pm, l'identità del teste successivo.

Come sempre in questi casi, è stato chiesto se fosse presente: lui si è fermato ed ha affermato che si trattava sempre di se stesso: prima indicato con il nome e il cognome anagrafici con i quali aveva appena deposto, quindi con il nome di battesimo seguito... dal soprannome. In paese ci chiamano così, ha precisato candidamente, suscitando un momento di ilarità generale.