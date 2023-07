Spaccio di stupefacenti, assolto un 29enne. Dissequestrati oltre 7mila euro Benevento. Sentenza per Daniele Pizzone 2) Telefonino in carcere, assolti due giovani

Era accusato di spaccio di stupefacenti, è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per Daniele Pizzone (avvocato Gerardo Giorgione), 29 anni, di Benevento, che nel 2017 era stato arrestato in una indagine antidroga che lo aveva portato dapprima in carcere, quindi ai domiciliari. In quella occasione gli erano state sequestrate due somme di denaro, per un importo complessivo di 7100 euro, ora restituite.

TELEFONINO IN CARCERE, ASSOLTI DUE GIOVANI

Imputati di ricettazione, assolti Marco Intorcia (avvocato Gerardo Giorgione), 35 anni, e Mirco Botticelli (avvocato Licia Simeone), 30 anni, di Benevento, chiamati in causa per un episodio accaduto il 5 marzo del 2020 nel carcere. Erano entrambi detenuti nella stessa camera, nell'accappatoio di Intorcia era stato rinvenuto un microtelefono che che, secondo gli inquirenti, avrebbero acquistato o comunque ricevuto da una persona non identificata. Un apparecchio con due sim card intestate a cittadini stranieri.