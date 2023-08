Ascensore si blocca, giovane in preda ad una crisi d'ansia: liberato Benevento. E' accaduto nella zona alta

Quando ha sentito la voce dei vigili del fuoco, si è un po' tranquillizzato. Fino a quel momento si era infatti particolarmente agitato, preda di una comprensibile ansia, il giovane rimasto bloccato all'interno di un ascensore. E' accaduto in un palazzo nella zona alta di Benevento: secondo una prima ricostruzione, tutto è inziato quando la cabina nella quale il malcapitato era entrato, all'improvviso si è bloccata all'altezza del terzo piano dello stabile.

Inutile ogni tentativo di farla ripartire: una situazione che, viste anche le temperature di questi giorni, ha preoccupato non poco l'uomo, che ha fatto scattare l'allarme, anche chiedendo aiuto a voce alta. L'impasse è durata alcuni minuti – ovviamente interminabili per l'interessato-, fino all'arrivo dei pompieri, che, dopo averlo rassicurato, lo hanno liberato. Nessun problema per lui.

Tutto risolto, dunque: un imprevisto che è capitato sicuramente a tantissimi. Un'esperienza non piacevole, come può testimoniare chiunque l'abbia vissuta, anche se dotato di calma e self control.