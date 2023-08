Scout finisce in un dirupo in montagna, recuperato dai vigili del fuoco Momenti di paura sui monti di Solopaca: ragazzino salvato e trasportato in ospedale per accertamenti

Notte di apprensione, quella appena trascorsa, e di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e del gruppo Saf impegnati per ore nel recupero di un giovane scout finito in in dirupo profondo alcune decine di metri.

E' accaduto nella tarda serata di ieri alla località Campo Scuro di San Michele, zona montuosa nel Comune di Solopaca utilizzata dagli Scout per i campi estivi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe scivolato nel burrone e non sarebbe più riuscito a risalire la parete ripida.

A far scattare l'allarme sono stati i responsabili Scout che si sono accorti dell'accaduto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con i colleghi del soccorso alpino fluviale che hanno lavorato a lungo per recuperare l'adolescente in sicurezza. Intervento che si è concluso positivamente all'alba quando il malcapitato è stato portato in sicurezza e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

Successivamente il giovane scout è stato trasferito all'ospedale San Pio di Benevento per accertamenti. Un intervento complesso che si è svolto con tecniche particolari di recupero messe in atto dagli specialisti del Saf che, proprio in quelle zone, si addestrano più volte all'anno. Particolare, questo, che ha consentito ai soccorritori di arrivare in breve tempo nel luogo dell'incidente e di operare in sicurezza.