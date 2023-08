Autolavaggi e impiego manodopera straniera, controlli e sanzioni della Questura Le verifiche della Polizia e dell'Ispettorato del Lavoro in una serie di attività di Benevento

Sicurezza sul lavoro, verifiche amministrative su licenze contro l'abusivismo commerciale e contrasto all'immigrazione clandestina. Questo al centro di una serie di controlli predisposti dal Questore della provincia di Benevento, Edgardo Giobbi, effettuati nei giorni scorsi dagli agenti della Divisione amministrativa, sociale e dell'Immigrazione, che hanno riguardato attività commerciali di Benevento e in particolare alcuni autolavaggi dove vengono impiegati lavoratori stranieri.

Verifiche effettuate con la collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

A dispetto della regolarità delle licenze e della regolare presenza sul territorio nazionale dei lavoratori extra-comunitari identificati, i controlli hanno consentito di appurare gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l’esistenza di lavoro sommerso.

Durante i controlli sono stati rintracciati sia lavoratori stranieri “a nero” sia lavoratori stranieri assunti pur in assenza della titolarità di un idoneo permesso di soggiorno. Per una ditta di autolavaggio sospeso l’esercizio delle attività fino a quando il titolare non ottempererà a delle prescrizioni imposte.