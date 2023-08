Per non farsi mancare nulla: dopo i cinghiali e i topi, ecco le volpi Benevento. E' accaduto in un condominio di via Rossi

Dopo i cinghiali ed i topi, le volpi: giusto per non farsi davvero mancare nulla. E non in aperta campagna, ma a Benevento. Via Rossi il teatro dell'avvistamento di due esemplari, arrivati chissà da dove, che, avendo evidentemente trovato aperto l'accesso, si sono infilati in un condominio; in particolare, secondo una prima ricostruzione, nel corridoio sul quale insistono gli appartamenti, che hanno ripetutamente percorso in tutte e due le direzioni, anche arrampicandosi fino all'altezza delle finestre, alla ricerca della via di uscita.

Un andirivieni nel corso del quale hanno danneggiato alcune fioriere, che ha lasciato di stucco, non senza un pizzico di comprensibile timore, un paio di residenti che, richiamati dai rumori, hanno dovuto fare i conti con la presenza dei graziosi animali. Che, alla fine, grazie a qualcuno che ne ha permesso la fuga, sono riusciti finalmente ad uscire all'esterno e ad abbdnonare l'edificio. Rendendo quantomai opportuno l'avviso affisso sul portone: “Si prega di chiudere il portone”.