Evase dal carcere minorile di Airola, rintracciato e arrestato a Napoli

E' stato rintracciato ed arrestato a Napoli uno dei due giovani evasi dal carcere di Airola, nel Sannio, a marzo scorso. Il giovane, maggiorenne ma che stava espiando una pena per un reato commesso quando ancora non avevva compiuto 18 anni, è stato fermato in mattinata all’esito di articolate attività di indagine svolte sia in modo tradizionale, attraverso servizi di osservazione e pedinamenti e sia con competenze nell’ambito delle verifiche di carattere telematico e nel mondo internet. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento e gli agenti del Nucleo Investigativo regionale della Polizia Penitenziaria lo hanno rintracciato ed arrestato a Napoli. Era nascosto in un locale protetto da sbarre ed inferriate, uno dei due ricercati.

A carico dell’uomo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli con cui dovrà espiare un anno e nove mesi di reclusione per i reati di rapina ed evasione. Al termine dell'identificazione l'uomo è stato tradotto presso istituto penale per i minorenni di Nisida a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.