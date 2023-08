Carabinieri, Friscuolo promosso capitano, Michele Petrucci Ranieri tenente Promozioni per due ufficiali in servizio presso il comando provinciale sannita dell'Arma

Il colonnello Enrico Calandro (al centro nella foto), comandante provinciale dei carabinieri di Benevento ha comunicato e consegnato simbolicamente i gradi agli ufficiali neo promossi al grado superiore.

Il tenente Giuseppe Friscuolo (a destra nella foto), comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento è stato promosso Capitano, mentre il sottotenente Michele Petrucci Ranieri (nella foto a sinistra), comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile è stato promosso tenente. Ai due Ufficiali, che si sono distinti per qualità e professionalità, punti di riferimento per i reparti dipendenti, vanno le congratulazioni per la promozione raggiunta del Comandante provinciale, dei propri colleghi e di tutto il personale dell’Arma di Benevento.