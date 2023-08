Il fratello lo scopre senza vita. Terzo suicidio in nove giorni nel Sannio Il dramma si è consumato a San Nicola Manfredi

Tre suicidi in nove giorni. E' il tragico bilancio di questo scorcio d'estate nella nostra provincia, funestata da storie che lasciano senza fiato. Come l'ultima arrivata da San Nicola Manfredi, dove a togliersi la vita è stato un 49enne agricoltore. Nessun dubbio per gli inquirenti: secondo una porima ricostruzione, per farla finita l'uomo ha raggiunto un capannone e si è impiccato ad una trave.

E' stato un fratello della vittima a scoprire ciò che era accaduto. Ha dato l'allarme, ma ogni soccorso si è purtroppo rivelato inutile.

I carabinieri hanno avviato le indagini, il medico legale Emilio D'Oro ha proceduto al sopralluogo ed all'ispezione esterna della salma, poi riconsegnata i familiari per i funerali.

Come si ricorderà, a fine luglio la terribile scelta di stroncare la propria esistenza si era materializzata a Bocca della Selva e, tre giorni, dopo a Guardia Sanframondi. Un elenco tristissimo al quale si è aggiunto, oggi, l'incubo a San Nicola Manfredi.