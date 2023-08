Incendio in un appartamento a San Leucio del Sannio, paura per una donna E' accaduto nella tarda serata di ieri. Lavoro per i vigili del fuoco: danni e apprensione

Momenti di paura nella tarda serata di ieri per un incendio divampato all'interno di un appartamento a San Leucio del Sannio. L'allarme è scattato intorno alle 23 quando alcuni residenti hanno notato il fumo fuoriuscire da una finestra. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno raggiunto l'abitazione in fiamme e avviato le operazioni di spegnimento. Per fortuna la proprietaria di casa era riuscita a guadagnare l'esterno della casa.

Le fiamme hanno interessato maggiormente due stanze dell'appartamento. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima per spegnere l'incendio, poi per le operazioni di messa in sicurezza e verifica dello stabile. Sul posto intervenuta anche l'ambulanza del 118. i sanitari hanno visitato la malcapitata che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.

Tra le ipotesi che hanno scatenato le fiamme anche quella di un possibile corto circuito.