Ladri in azione a Benevento e a San Nazzaro: rubati orologi, fucile e oro Colpi in serie messi a segno tra il tardo pomeriggio e la notte

Ancora ladri in azione nel Sannio. Ancora abitazioni nel mirino delle bande di malviventi che mettono a segno più colpi sempre tra le prime ore della sera e la notte.

La mappa delle scorribande, questa volta, comprende Benevento e San Nazzaro.

Nel primo caso, i malviventi hanno raggiunto un appartamento ai piani alti di uno stabile nella zona Mellusi probabilmente arrampicandosi sulla colonna principale dei tubi del gas che corrono esternamente alla facciata del palazzo. Arrivati su un balcone, gli autori del raid hanno forzato ed aperto un infisso per entrare nella casa dalla quale hanno poi fatto sparire orologi. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato un sopralluogo.

Da Benevento a San Nazzaro dove nel mirino sono finite due abitazioni. In questo caso i ladri hanno portato via un fucile ed alcuni gioielli. Lavoro per i carabinieri che hanno avviato le indagini.