Vuole ricoverarsi, gli dicono che non è necessario e lui dà di matto Benevento. Un 30enne, finito in carcere, in silenzio dinanzi al Gip

Si è fatto trasportare in ospedale perchè voleva ricoverarsi. Ma, quando un medico che lo conosceva bene si è espresso in senso contrario, ritenendo non necessaria la degenza, ha dato di matto, fino a quando è stato arrestato. Lui, un 30enne di Pannarano, già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere, dove oggi è comparso dinanzi al gip Maria Di Carlo per la convalida dell'arresto.

Difeso dall'avvocato Fabio Russo, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo gli inquirenti, di fronte al no al ricovero, avrebbe dato in escandescenze al pronto soccorso del San Pio, danneggiando alcune attrezzature e aggredendo con un bisturi sia il personale sanitario, sia gli agenti di polizia che, alla fine, lo hanno bloccato.