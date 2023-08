Auto in fiamme nella notte alla frazione Cirignano di Montesarchio Auto contro un muro ad Airola, ferito conducente: notte di lavoro per vigili del fuoco e carabinieri

Auto in fiamme la scorsa notte a Montesarchio. È accaduto alla frazione Cirignano della cittadina caudina dove il fuoco ha danneggiato una Fiat Panda lasciata in sosta nei pressi di un'abitazione. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri. Spento il rogo, i pompieri e i militari dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro, sempre la scorsa notte, in Valle Caudina, anche per un incidente stradale registrato Airola. Dove una Fiat Punto è finita contro il muro di una casa nei pressi dell'area industriale. Violento l'impatto con il manufatto. Ferito il conducente che è stato trasferito in ospedale dai sanitari del 118 accorsi con l'ambulanza in codice rosso.