Autocompattatore dei rifiuti in fiamme all'alba a Sant'Angelo a Cupolo Il mezzo era in funzione quando è divampato il rogo che ha distrutto cabina e vano motore

Camion dei rifiuti in fiamme al'llaba di oggi alla frazione Panelli di Sant'Angelo a Cupolo.

L'allarme è scattato verso le 5 di questa mattina. Il rogo è divampato mentre l'autocompattatore stava effettuando il consueto giro per la raccolta dei rifiuti nel centro dell'hinterland beneventano. Ad accorgersi del fumo prima e delle fiamme divampate, accidentalmente, subito dopo sono stati gli addetti al servizio che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo.

Le fiamme hanno distrutto la cabina di guida e il vano motore del mezzo senza arrivare al cassone dei rifiuti. Solo spavento, ma per fortuna, nessuna conseguenza per gli operatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.