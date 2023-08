Moda Positano, forza che ve ne andate al mare con pochi euro Benevento. Pensieri in libertà

L'espressione è simpatica, il sorriso contagioso. Ha una ricetta contro il caro prezzi che è anche l'ultima offerta per i ritardatari, se ci sono. Ferragosto è alle porte, il tempo per organizzarsi è sempre meno: adesso o mai più..

“Moda Positano, forza che ve ne andate al mare con pochi euro”, alza la voce una ambulante, senza disturbare, per richiamare l'attenzione sulla merce che espone. Chissà se i colori appesi alle stampelle sono davvero quelli che affollano l'incantevole località della Costiera amalfitana, ma poco importa di fronte all'immaginazione.

Venerdì mattina al mercato di piazza Risorgimento. Non ci venivo da un bel pezzo, errore da sottolineare più volte con la matita rossa. Perché questo è uno dei posti in cui si annusa l'aria, si respirano gli umori e si incrociano le facce della realtà, della vita di ogni giorno. Un commerciante non ha perso la voglia di scherzare, esibisce con orgoglio una moneta da 1 centesimo che ha appena raccolto dall'asfalto. Si aggrappa alla scaramanzia: “Anche Paperone ha cominciato così”, dice.

Ma quello è il personaggio di un fumetto, e di Paperoni, qui, non si vedono neanche le ombre. Sono in giro per il mondo a godere la fortuna che li ha baciati, molto spesso senza alcun merito. Al massimo li si nota mentre, collegati a distanza con qualche talk show televisivo, 'insegnano' all'umanità dolente come si campa, come si fa business, quali sacrifici i nostri giovani devono affrontare per affermarsi. Confesso: le loro 'lezioncine' proprio non le sopporto, andiamo avanti.

I cartelli promettono sconti mirabolanti, non c'è tanta gente. La maggioranza è in là con gli anni, fa la spesa, soprattutto alimentare, mentre attende, se ne ha, che figli e nipoti rientrino dalle vacanze. Il passo è lento, le mosse ponderate, c'è da poco da fare gli splendidi quando la pensione mensile ti costringe a far di conto attentamente. In vendita c'è un po' di tutto, ma i più gettonati sono i capi di abbigliamento.e le calzature.

Una signora cammina come se qualcuno la stesse pedinando: lancia un'occhiata furtiva, e con apparente disinteresse, come se lo trovasse disdicevole, al banco degli indumenti usati, poi si avvicina con decisione e fa roteare le mani tra gonne, camicette, giacche e pantaloni, magari c'è qualcosa che, dopo un lavaggio intensivo, può risultare utile all'outfit. In lontananza si sente musica italiana degli anni '90, vallo a sapere se la conoscono i cittadini stranieri arrivati con la loro bigiotteria che praticamente è sempre la stessa.

Di certo c'è che trasudano una evidente stanchezza, come conseguenza di una levataccia, i volti di quanti sono lì a lavorare e a sperare di tornare a casa con un buon incasso.. Andiamo?, chiedo ad un amico che mi ha accompagnato. Poi mi fermo e torno indietro. Non resisto: la desidero anch'io una maglietta 'moda Positano'.

(foto di repertorio)