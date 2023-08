Inveisce contro gli agenti, ha molla da pinze per bucato modificata: arrestato Benevento. In carcere un 39enne di nazionalità nigeriana

Alla fine, lo hanno arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per oltraggio e possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Sono le ipotesi di reato contestate ad un 39enne di nazionalità nigeriana, fermato dalla Volante.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto è iniziato ieri sera quando gli agenti sono intervenuti in via Valfortore, dove nel parcheggio di un supermercato era stata segnalata la presenza di uomo che avrebbe preteso soldi dalle persone in cambio della consegna del carrello per la spesa.

Invitato ad allontanarsi, il cittadino avrebbe inveito pesantemente nei confronti dei poliziotti, che poi avrebbe aggredito, continuando ad urlare espressioni offensive ed intimidatorie.

Bloccato e condotto in Questura, il 39enne è stato trovato in possesso di una molla da pinze per stendibiancheria, modificata per offendere e provocare lesioni. Dichiarato in arresto, è stato condotto in carcere.