Via Aldo Moro: un geyser, non una fontanella. Quanta acqua sprecata

Più che una fontana, un... geyser. Via Aldo Moro, lungo il tratto successivo alla prima rotatoria, percorso in direzione Pacevecchia. Un getto d'acqua altissimo proveniente da una fontanella presente sul marciapiede, per la gioia dellì'albero che la sormonta. Bagnato senza soluzione di continuità da quello spruzzo che esce all'impazzata.e si riversa poi anche sulla carreggiata. Impossibile non notarlo prima di una fermata del bus.

Le foto sono state scattate mezz'ora fa, la Gesesa, al cui numero verde abbiamo segnalato il problema, ci ha assicurato, essendone già a conoscenza, che di lì a poco sarebbe stato eseguito l'intervento necessario a riparare il guasto. Speriamo il più velocemente possibile, perchè vedere tutta quell'acqua sprecata è davvero un colpo al cuore.