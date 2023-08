Controlli, multe e sequestri dei carabinieri a Ferragosto Il bilancio dell'Arma nel Sannio

Dodici sanzioni amministrative per un complessivo di 3.000 euro, 630 veicoli controllati, 840 persone identificate patenti e veicoli sequestrati. Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale in tutto il Sannio in occasione del Ferragosto. I militari hanno effettuato decine di posti di blocco lungo le principali arterie sannite ed effettuato controlli ai locali commerciali. Due le patenti di guida ritirate perchè scadute, 5 veicoli sorpresi senza assicurazione e riscontrate una serie di infrazioni al codice della strada per guida senza patente, circolazione a velocità non commisurata alle condizioni della strada, inosservanza dei segnali di divieto, omessa revisione, omesso uso delle cinture di sicurezza, uso di apparecchi telefonici durante la guida, con conseguente decurtazione complessiva di 25 punti dalla patente di guida.

Sul fronte del contrasto all'uso e dello spaccio di droga, i militari hanno segnalato tre persone alla Prefettura come consumatori di stupefacenti e sequestrato 20 grammi di hashish e 13 grammi di marjuana, trovati in un'aiuola.