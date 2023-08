Ponte Valentino, fiamme in azienda di depurazione e rigenerazione plastica Benevento. Incendio domato dai vigili del fuoco. Torrepalazzo, paura in appartamento

Incendio nella notte nella zona industriale di Ponte Valentino. L'allarme è scattato intorno all'una nel piazzale della Sanav, un'azienda specializzata nella depurazione e trattamentodi materiale plastico.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate negli abbattitori di fumo vicini ad alcuni silos. Particolarmente intenso l'odore che si è diffuso nell'aria, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo e ad evitare che si propagasse ulteriormente.

Pompieri al lavoro anche alla contrada Torrepalazzo per un incendio che si è sviluppato in un appartamento. Tanta la paura per una famiglia che nella notte si è trovata a fare i conti con il fuoco divampato in una camera da letto. L'incendio ha interessato dapprima un materasso, poi si è propagato a tutta la stanza danneggiando l'appartamento invaso dal fumo.

A Fragneto, infine, il fuoco ha attaccato un tratto di pineta. In entrambi i casi nessun problerma per le persone.