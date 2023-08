Quelle 15 violazioni della sorveglianza speciale compiute in 2 mesi e mezzo Benevento. Chiesto il processo per un 32enne, udienza preliminare a marzo

Quindici violazioni della sorveglianza speciale in due mesi e mezzo. Sono quelle che il pm Maria Dolores De Gaudio ritiene abbia compiuto Paolo Nizza (avvocato Luca Russo), 32 anni, di Benevento, del quale ha chiesto il rinvio a giudizio. Il 1 marzo del prossimo anno sarà il gup Pietro Vinetti a decidere se Nizza debba o non affrontare il processo che riguarda fatti tra il 18 ottobre del 2022 ed il 3 gennaio del 2023.

E' l'arco temporale nel quale il giovane non avrebbe rispettato le prescrizioni della misura: in particolare quella di non rincasare la sera un'ora più tardi del tramonto del sole e di non uscire la mattina più preso di un'ora prima del levare del sole. Violazioni accertate dalle forze dell'ordine che avevano eseguito i controlli, cui si aggiunge quella relativa all'obbligo di soggiorno a Benevento, contestata perchè all'inizio dell'anno era stato fermato a San Giorgiod el Sannio.