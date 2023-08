Scontro e auto ribaltata sulla Statale 372, feriti e paura per due bimbi Incidente stradale a ridosso dello Svincolo per Pietrelcina - Benevento Ferrovia. Cinque feriti

Feriti e paura questa mattina lungo la Statale 372, nel tratto delle quattro corsie della Tangenziale di Benevento che dall'uscita Centro conduce allo svincolo per Pietrelcina. E' qui che si sono scontrate una Dacia Sandero con due donne ed altrettanti bambini a bordo ed una Fiat Panda occupata da una coppia di pensionati. In seguito all'impatto – non è escluso si tratti di un tamponamento – la Dacia si è ribaltata sulla carreggiata.

Tra i primi a fermarsi sono stati alcuni automobilisti e un mezzo della Polizia di Stato in transito lungo la Tangenziale. Scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti, i vigili del fuoco con più mezzi e le ambulanze del 118. Successivamente è intervenuta anche l'auto con il medico del 118 a bordo. A destare le maggiori preoccupazioni sono state le condizioni dei quattro occupanti della Sandero, tutti trasportati in ospedale. Ferite lievi per i due coniugi a bordo della Panda. Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi che dovranno restituire l'esatta dinamica del sinistro.

Il tratto interessato dall'incidente, a ridosso dello svincolo, è stato chiuso con uscita obbligatoria per auto e camion all'uscita Pietrelcina.