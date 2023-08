Lite con moglie, la picchia: ecco i carabinieri, denunciato medico di Benevento Episodio accaduto in un centro della Valle Caudina

Maltrattamenti, percosse e lesioni ai danni della moglie. Sono le ipotesi di reato contestate dai carabinieri ad un medico di Benevento, ultrasessantenne, denunciato perchè ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto in un centro della Valle Caudina.

I fatti risalgono ad alcune sere fa: secondo la ricostruzione che ne è stata fin qui fatta, i militari della Stazione di Ceppaloni sono intervenuti presso un'abitazione diventata il teatro di una lite scoppiata tra i coniugi. Lui, descritto in stato di forte agitazione, avrebbe continuato anche in presenza dei carabinieri ad inveire nei confronti della donna, che avrebbe fatto riferimento a maltrattamenti che avrebbe subito già da tempo.

Sul posto il 118 che, dopo le prime cure, ha trasportato al San Pio la malcapitata, giudicata guaribile in dieci giorni per una tumefazione al volto, conseguenza, probabilmente, di un pugno o di uno schiaffo. In ospedale anche il professionista, al quale sono state tolte, per motivi precauzionali, le armi detenute legalmente. Per lui, come detto, è scattata la denuncia.