Occupano un'abitazione e scoppia una lite: danni alla struttura e due denunce L'abitazione sequestrata dagli agenti della Polizia Municipale al pari di un piede di porco

Dovranno rispondere di invasione di edificio pubblico, aggravata dall’uso di un piede di porco utilizzato per forzare ed aprire il portone, le due persone identificate nella serata di ieri dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti al rione Libertà dopo l'allarme lanciato al 113 per una furibonda lite tra gli abusivi e i familiari dell’inquilino, peraltro disabile. Momenti di tensione stemperati dall'arrivo delle forze dell'ordine che hanno però constato il danneggiamento di alcuni vetri dell'appartamento e masserizie sparse ovunque. Dopo un alunga mediazione, l'appartamento è stato sgombrato e posto sotto sequestro.

“Questa volta la pervicacia dei familiari della vittima mostrata per rientrare in possesso del bene sottratto, non ha consentito che si materializzasse l’ennesima beffa ai danni del patrimonio pubblico dell’Acer” ha commentato il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco.