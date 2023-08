Porta rotta, raid in un negozio: beccati nella notte due giovani beneventani Benevento. Si tratta di un 24enne ed un 20enne fermati dalla Volante

Uno 24 anni, l'altro 20. Sono stati denunciati perchè ritenuti i presunti responsabili di un furto aggravato: è l'ipotesi di reato contestata (insieme a quella di danneggiamento dell'auto della polizia), rispettivamente, a M. C. e M. M. , di Benevento, fermati dalla Volante. Tutto è accaduto nella notte, quando in via Salvemini il negozio Miseria e nobilità (da qualche mese Supermercato casa mia) è stato il teatro di una incursione.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver rotto una porta sul retro, facendo finire sul pavimento gli scaffali messi a protezione, i malviventi si sono introdotti nell'attività commerciale, dalla quale hanno portato via poche decine di euro. L'entrata in funzione dell'allarme ha determinato l'arrivo degli agenti della Volante, che poco dopo hanno rintracciato e fermato i due giovani, che sarebbero stati trovati in possesso della refurtiva.

Condotti in Questura, i due indagati, difesi dagli avvocati Massimiliano Cornacchione ed Antonio Leone, sono stati denunciati, dopo che per entrambi erano stati prospettati i domiciliari, che non sarebbero poi stati disposti anche per la mancanza di camere di sicurezza.