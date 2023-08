Sistema allarme pubblico nazionale, 12 settembre test su cellulari in Campania Quel giorno tutti i cellulari emetteranno un suono specifico

E' un messaggio che sta girando su whatsapp. E' relativo al test che il 12 settembre il Dipartimento nazionale di Protezione civile effettuerà sui telefoni dei cittadini residenti in Campania per provare il sistema di allertamento IT-ALERT .



Si tratta di un nuovo metodo per avvisare i cittadini qualora ci fossero rischi imminenti causati da terremoti, alluvioni o altre calamità.



Il 12 settembre, giorno del test, tutti i cellulari in Campania emetteremo un suono specifico per questo tipo di allerta.



Si tratterà ovviamente solo di un test che precede la futura attivazione definitiva. A seguire, il suggerimento a memorizzare la data del 12 settembre 2023 e a diffondere in maniera capillare la notizia, al fine di evitare possibili momenti di panico.Al messaggio è anche allegato

un breve filmato nel quale Luigi D'Angelo, Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della Protezione civile illustra il funzionamento di IT-ALERT.