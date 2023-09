Dalla finestra dosi a consumatore, poi ne getta altre. Tutto inutile: arrestato Benevento. Ai domiciliari Roberto Fallarino, 32 anni, fermato dai carabinieri

Avrebbe ceduto cocaina e crack, poi avrebbe tentato di liberarsi di altre dosi delle stesse sostanze. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato Roberto Fallarino, 32 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

I fatti, così come ricostruiti dagli inquirenti. Ad entrare in azione sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia che, mentre stavano eseguendo un servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione dell'indagato, lo hanno notato mentre lanciava dalla finestra un involucro che un 22enne ha raccolto e nascosto negli slip, allontanandosi a bordo di un'auto.

Fermato, il giovane, poi segnalato come consumatore, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e crack custodite negli indumenti intimi, e quattro di hashish contenute in un pacchetto di sigarette rinvenuto nella macchina.

Quando il 32enne ha visto i carabinieri avvicinarsi alla sua casa, avrebbe gettato in un'aiuola cinque bilancini di precisione, alcuni dei quali con tracce di stupefacente, e due dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di circa 7 grammi.

Dichiarato in arresto, Fallarino, difeso dall'avvocato Giulia Cavaiuolo, è stato sottoposto su ordine del Pm ai domiciliari.