Un chilo di hashish sul balcone, 37enne lascia gli arresti dopo oltre tre mesi Benevento. La decisione per Emiddio Pio De Florio

Lascia gli arresti domiciliari, dopo oltre tre mesi, su decsione del gip Gelsomina Palmieri, Emiddio Pio De Florio (avvocato Gerardo Giorgione), 37 anni, di Benevento, fermato a maggio dei carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione dell'abitazione dell'uomo, i militari avevano rinvenuto e sequestrato dieci panetti di hashish nascosti in parte in uno stanzino ricavato sul balcone, e, uno di essi, nel vano contatore dell’energia elettrica. Stessa sorte anche per due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi.