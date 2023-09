Controlli, multe e denunce dei carabinieri nel Fortore Sequestrata un'auto già sottoposta a fermo

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, impiegando 28 pattuglie e controllando

Oltre cento veicoli controllati al pari di 135 persone e 14 esercizi pubblici. Sono i numeri dei controlli effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nei comuni del Fortore. Durante le verifiche i militari hanno fermato un'auto non in regola con i documenti e per questo sequestrato mentre per due persone è scattata la denuncia.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i militari hanno contestato 7 sanzioni amministrative per 2.470 euro complessivi, ritirando 2 patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva, contestando infrazioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, in mancanza di targa-prova e senza avere al seguito la patente di guida, per violazione di divieti, limitazioni ed obblighi e per perdita di controllo del veicolo e decurtando complessivamente 20 punti da patenti di guida.