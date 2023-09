Boschi in fiamme a Solopaca e Limatola. Serra danneggiata da un incendio Vigili del fuoco al lavoro a Benevento e in provincia

Due grossi incendi di bosco in provincia e di una serra in fiamme a Benevento nella giornata di oggi. Lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti. In mattinata il fuoco ha interessato una zona boschiva tra Solopaca e Melizzano. Necessario l'intervento anche delle squadre dell'antincendio boschivo.

Stesse scene anche a Limatola.

Nel pomeriggio, invece, momenti di paura a contrada Olivola per l'incendio di una serra adibita alla produzione di fiori e ortaggi. A bruciare, per cause in corso di accertamento, alcuni pannelli in materiale plastico della struttura. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.