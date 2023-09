"Molestata dal padre dell'amichetta", una 13enne dinanzi al Gip per oltre un'ora Benevento. Incidente probatorio in Questura nell'inchiesta a carico di un 39enne telesino

Ha risposto alle domande del pm Stefania Bianco, del Gip Vincenzo Landolfi e dell'avvocato Salvatore Verrillo, che rappresenta la difesa. Lo ha fatto, supportata da una psicologa, per un'ora abbondante, in forma protetta, in Questura. Tra un po' compirà 14 anni, ha dovuto ripercorrere, con dichiarazioni che ora sono cristallizzate, i fatti per i quali è finito sott'inchiesta un 39enne della Valle Telesina, al quale sono stati contestati gli atti sessuali con minorenni. E' l'ipotesi di reato ravvisata nei comportamenti che avrebbe mantenuto il 2 agosto dello scorso anno nei confronti dell'allora 13enne.

Secondo la Procura ed i carabinieri della Stazione di Telese Terme, tutto sarebbe accaduto nell'abitazione dell'uomo, che, nonostante fosse presente la figliastra, avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' alla sua amichetta. Prima le avrebbe toccato le gambe, poi, temendo di essere visto, avrebbe appoggiato un cuscino sulla pancia della minore ed avrebbe infilato le mani nei suoi pantaloni, palpeggiandole le parti intime.

Circostanze che sono state al centro dell'incidente probatorio di questa mattina, rispetto alle quali la ragazzina ha offerto la sua ricostruzione, chissa se in toto o con qualche diversità rispetto al quadro iniziale.

(foto di repertorio)