Alcol venduto a minori, locale del centro chiuso per trenta giorni Benevento. Controlli della polizia

Chiuso per 30 giorni. E' quanto deciso dal questore Edgardo Giobbi per un locale di piazza Piano di Corte nel quale sarebbe stato venduto alcol a minori. Il provvedimentp è scattato dopo i controlli effettuati dagli agenti della Divisione amministrativa , diretta da Paola Inaguaggaito, in una serie di attività commerciali. In una di esse - recita una nota - è stato "accertatoae contestata la vendita di bevande alcoliche e

superalcoliche a tre ragazze e ad un ragazzo, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, senza che agli

stessi fosse chiesto un documento di riconoscimento e senza che venisse loro rilasciato, a fronte del

pagamento, alcun documento fiscale.

I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, il locale, "già oggetto di precedenti,

analoghi provvedimenti", è stato chiuso per 30 giorni.

Il comunicato si chide con una considerazione: "Spiace rilevare che, nonostante i continui controlli e i vari provvedimenti adottati in materia, si perseveri nella scellerata condotta che, in nome di un facile guadagno, mette a rischio la salute dei nostri giovani".