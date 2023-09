Auto si ribalta, mamma e figlioletta in ospedale a Benevento Residenti contrada Madonna della Salute chiedono al comune l'installazione di uno specchio in curva

Momenti di paura questo pomeriggio per le sorti di una giovane donna e della sua figlioletta che viaggiavano in un'utilitaria che si è ribaltata dopo che la donna ha perso il controllo del veicolo. È accaduto in via Montecalvo, alla contrada Madonna della Salute di Benevento. È qui che la donna, nell'affrontare una stretta curva, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada e con le ruote in una scarpata prima di ribaltarsi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Madre e figlia sono state quindi trasferite in ospedale per gli accertamenti sanitari.

Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidente, sembra proprio a causa della curva stretta e a gomito. Per questo motivo ora i residenti chiedono al Comune di Benevento l'installazione di uno specchio verticale in modo da ampliare la visibilità del tornante.