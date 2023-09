Cerca di prelevare alle Poste con documenti falsi, arrestato 50enne L'uomo fermato nella serata di ieri a Benevento dai Carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento hanno fermato ed arrestato un 50enne del salernitano che, secondo l'accusa, stava utilizzando una carta d’identità elettronica valida per l’espatrio, poi rivelatasi falsa, per prelevare 1.500 euro. A far scattare l'allarme è stato il personale delle Poste. Fermato, il 50enne è stato trasferito in caserma e a seguito di approfonditi accertamenti anche presso il Comune di residenza, emergeva che effettivamente il documento, che riportava la sua foto ed i sui dati, era falso poiché con lo stesso numero di serie vi era registrata un’altra carta d’identità rilasciata da altro comune ed intestata ad altra persona.

Alla luce delle evidenze raccolte, dopo aver proceduto al sequestro del documento, l’uomo è stato dichiarato in arresto per essere stato trovato in possesso di documento d’identità falso e trasferito in carcere a Benevento.