Sagra dei funghi a Cusano, il sindaco: "Inizierà domani regolarmente" Maturo: "Salvo un provvedimento ufficiale e motivato di sospensione”

Sagra dei funghi, interviene il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo: "Apprendo dai giornali una comunicazione effettuata dalla Prefettura in merito all’esito della riunione tenutasi in mattinata in relazione allo svolgimento della ‘Sagra dei Funghi 2023’. Va chiarita subito una prima cosa: ad oggi non c’è alcun provvedimento ufficiale di sospensione della Sagra!

Il comitato, così come riportato nel comunicato stampa diramato della Prefettura, ha ritenuto che non sussistano ancora le condizioni minime di svolgimento, esclusivamente sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, basandosi su una serie di osservazioni".

E ancora: "E’ assolutamente singolare che si sia subito interessata la stampa prima di consentire al comune di Cusano Mutri di corrispondere alle richieste effettuate. Tant’è che dalla fine dell’incontro al rientro al comune di Cusano, ho subito dato disposizioni agli uffici competenti di integrare le disposizioni di sicurezza secondo le richieste formulate. L’unico effetto di tale comunicato stampa, che mi si consentirà di definire quantomeno improvvido, è stato quello di creare una situazione di confusione diffusa. Esattamente ciò che ci si professava di evitare.

In ogni caso voglio tranquillizzare tutti i visitatori che venerdì 22 settembre la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri” avrà regolarmente inizio. Salvo un provvedimento ufficiale e motivato di sospensione”.