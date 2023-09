La mamma non vuole farlo entrare in casa, lui va su tutte le furie: arrestato Benevento. Estorsione e maltrattamenti, in carcere un 24enne fermato dalla polizia

E' finito in carcere per estorsione e maltrattamenti alla madre. Sono le ipotesi di reato contestate dalla Volante ad un 24enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, sottoposto all'obbligo di firma per un furto, avrebbe chiesto alla mamma di poter entrare in casa.

Di fronte al rifiuto, sarebbe andato su tutte le furie, minacciandola che, se l'avesse lasciato fuori, avrebbe danneggiato il portone d'ingresso del palazzo e le auto in sosta nelle vicinanze. Uno 'scontro' nel corso del quale avrebbe messo le mani addosso alla poverina, costringendola a far ricorso alle cure dei medici.

Quando è scattato l'allarme al 113, grazie ad una telefonata che sarebbe partita dal cellulare della donna, gli agenti sono intervenuti presso l'abitazione ed hanno fermato il 24enne, poi condotto in Questura, dove è stato raggiunto dal difensore, l'avvocato Massimiliano Cornacchione. Dichiarato in arresto, è stato successivamente trasferito in carcere, a disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco.