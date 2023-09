Drammatico incidente lungo la Tangenziale, due morti E' accaduto pochi minuti fa tra gli svincoli di Benevento centro e Pietrelcina

Potrebbe aver avuto gravissime conseguenze l'incidente accaduto pochi minuti fa lungo la tangenziale, tra gli svincoli di Pietrelcina e Benevento centro. Sul posto stanno accorrendo vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la polstrada. A

preoccupare sarebbero, in particolare,le condizioni di due persone che viaggivano nelle tre auto coinvolte, tra le quali una Opel Corsa e una Mercedes. Traffico inevitabilmente in tilt, ai veicoli in transito viene consentito di fare inversione sulla carreggita per poter raggiungere la prima uscita.

IN AGGIORNAMENTO

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due le vittime del terribile impatto tra tre auto: si tratterebbe di un uomo e di una donna.