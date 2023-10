Addio a Mario Iannella, il decano dei notai sanniti Benevento. Domani mattina nella Cattedrale i funerali del professionista, originario di Torrecuso

Era il decano dei notai sanniti, Mario Iannella, scomparso oggi all'età di 97 anni. Originario di Torrecuso, il dottore Iannella era molto noto e stimato per il rigore con il quale esercitava la professione.

Chi lo conosceva ricorda che amava sempre sottolineare che, quando era praticante avvocato – un titolo al quale teneva tantissimo, al punto da restare iscritto all'Ordine per decenni -, il titolare dello studio gli aveva affidato il compito di sbrigare alcuni affari in Cassazione, e che, una volta arrivato a Roma, lo aveva spinto a trattenersi qualche giorno nella Capitale per prendere parte al concorso notarile.

Il via ad una carriera importante, insieme ai notai Carlo Prozzo e Giovanni Barricelli aveva seguito la fase di sviluppo di Benevento tra gli anni '60 ed '80. Tantissimi i messaggi di cordoglio, lascia la moglie Anna Maria Delli Veneri e i figli Giovanni, Roberto, che ne hanno seguito le orme, e Carmen. Domani mattina, nella Cattedrale, i suoi funerali.