Dramma nelle campagne di Cerreto, si ribalta trattore: muore un uomo La tragedia nel tardo pomeriggio. Il malcapitato era alla guida di un motocoltivatore con carrello

Quando in soccorritori hanno raggiunto la zona, impervia, per l'agricoltore non c'era più nulla da fare. Tragedia nelle campagne di Cerreto Sannita, alla località Madonna della Libera pellet in drammatico incidente agricolo. L'uomo era alla guida di un motocoltivatore con al seguito un carrello quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato, travolgendolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'agricoltore.