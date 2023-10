Frode carosello, in libertà un 50enne sannita Misura revocata per legale rappresentante azienda finita al centro dell'inchiesta a Caltanissetta

Misura cautelare revocata per un 50enne di Paduli, imprenditore, che era ai domiciliari dopo essere finito al centro di una maxi inchiesta, condotta dalla Procura di Caltanissetta che coinvolgeva anche altri imprenditori d’Italia, su una presunta frode carosello. L'uomo era stato chiamato in causa, a dicembre scorso, come legale rappresentante di una Srl, poi esclusa dalle indagini.

Nelle ultime ore, durante la prima udienza presso il Tribunale di Caltanissetta, la decisione dei giudici per il 50enne sannita che è difeso dagli avvocati Deborah Minicozzi e Giovanni Palermo, del foro di Benevento.