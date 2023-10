Profumi di marca contraffatti, denunciato il titolare di un negozio Benevento. Controllo della finanza. A Paduli sanzionato un commerciante

Due commercianti nel mirino dei controlli della guardia di finanza a Paduli e a Benevento. A Paduli il titolare di un negozio è stato ritenuto il presunto responsabile della violazione della normativa in materia di Codice del consumo perchè nel suo locale erano in vendita circa tremila prodotti, tra i quali carte da gioco, elastici per capelli e articoli destinati all’igiene personale, privi delle indicazioni sulla denominazione legale o merceologica in lingua italiana. I prodotti sono stati posti sotto sequestro, al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25mila.

In città, invece, è scattata la denuncia nei confronti del titolare di un'attività di vendita di confezioni contenenti profumi riconducibili a noti marchi tutelati da copyright. In particolare, i caratteri e la grafica erano simili agli originali e tali da indurre in inganno il consumatore in relazione ad origine, qualità e natura dei prodotti. Sequestrate circa duecento confezioni.