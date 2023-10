Benevento. Auto in fiamme nella notte al rione Pacevecchia Distrutta una Mercedes Classe A in sosata

Non si esclude che si possa trattare di un incendio doloso quello che la scorsa notte ha distrutto una Mercedes Classe A a Benevento. E' accaduto intorno all'una in via Guido D'Orso, al rione Pacevecchia. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme avvolgere la carrozzeria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e le forze dell'ordine. Spente le fiamme è stato effettuato un sopralluogo e sono state avviate le indagini per stabilire l'esatta causa che ha scatenato il rogo.