Tonno, salumi, salsa, formaggi, patatine: fanno la spesa e provano a non pagare Arrestato e scarcerato un 22enne fermato dai carabinieri. Non identificata un'altra persona

Hanno fatto una spesa variegata: dalle patatine alle gallette di riso, dal tonno in scatola alla salsa di pomodoro. Speravano di portarla a casa, ma non ci sono riusciti. Ed uno di loro è stato arrestato. Si tratta di un 22enne di nazionalità romena, senza fissa dimora, finito in carcere.

Lo ha lasciato oggi dopo l'udienza di convalida che ha aperto la direttissima dinanzi al giudice Simonetta Rotili, che ha rimesso in libertà, senza alcuna misura, il giovane, difeso dall'avocato Candido Santosuosso. Si tratta di uno dei due presunti autori di un furto messo a segno in un supermercato ad Arpaia, lungo la statale Appia.

Secondo gli inquirenti, dopo essersi muniti ciascuno di un carrello, il 22enne ed una persona non identificata sono entrati nel locale ed hanno prelevato dagli scaffali una serie di prodotti: tra gli altri, oltre a quelli già ricordati, pollo, un pezzo di parmigiano e di arista, salsicce. Il tutto per un importo complessivo di 600 euro.

Una volta alle casse, il complice ha provato a distrarre il personale tirando fuori un bancomat non funzionante, con l'obiettivo di consentire al 22enne di allontanarsi. Tutto inutile per l'intervento dei militari. Il processo proseguirà l'11 dicembre per l'eventuale scelta di un rito alternativo.